Дворец водных видов спорта в Саратове построен на 38%

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:53:18+03:00

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В парке «Россия — моя история» в Саратове сегодня проходит совет при губернаторе по развитию физкультуры и спорта.

Начиная заседание, губернатор Валерий Радаев напомнил про уже возведенные объекты и те, которые только строятся.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона особо отметил Дворец водных видов спорта, строительство которого должно завершиться осенью 2020 года. Сейчас он готов на 38%.

- Объект сложный. Здесь нам снова подставил плечо председатель Государственной думы Вячеслав Володин, — сказал Радаев.

Кроме того, Валерий Радаев остановился на теме сдачи ГТО. В Саратовской области было открыто 16 площадок, в этом году планируется еще семь.

ГТО можно будет сдать и на спортивной площадке в Студгородке, которая появилась благодаря поддержке Володина. Проект особенно значим, так как поблизости проживают студенты четырех вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU