Вооруженная банда похитителей скота обезврежена в Саратовской области
В Саратовской области задержаны члены банды похитителей коров.
В Саратовской области обезврежена банда, занимавшаяся кражей крупного скота.
Девятерых членов организованной преступной группы задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке СОБР и ОМОН Росгвардии. Задержания проходили в четырех районах Саратовской области одновременно – Советском, Ершовском, Федоровском, Пугачевском.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, установлена причастность к 10 случаям кражи скота, на территории шести районов в течение 2019 года.
Общая сумма уже установленного ущерба – свыше полутора млн рублей.
В ходе обысков у подозреваемых изъято три гладкоствольных ружья, холодное оружие, травматический и пневматический пистолеты, а также шесть украденных коров и лошадей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сейчас следователи полиции устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности банды.
ИСТОЧНИК KP.RU