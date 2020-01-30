Вооруженная банда похитителей скота обезврежена в Саратовской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:28:21+03:00

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В Саратовской области обезврежена банда, занимавшаяся кражей крупного скота.

Девятерых членов организованной преступной группы задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке СОБР и ОМОН Росгвардии. Задержания проходили в четырех районах Саратовской области одновременно – Советском, Ершовском, Федоровском, Пугачевском.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, установлена причастность к 10 случаям кражи скота, на территории шести районов в течение 2019 года.

Общая сумма уже установленного ущерба – свыше полутора млн рублей.

В ходе обысков у подозреваемых изъято три гладкоствольных ружья, холодное оружие, травматический и пневматический пистолеты, а также шесть украденных коров и лошадей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сейчас следователи полиции устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности банды.

ИСТОЧНИК KP.RU