В Саратовской области завтра последний день можно будет убивать зайцев
Закрывается сезон охоты на пушных зверей
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Завтра, 31 января, в Саратовской области закрывается охота на пушного зверя.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, истекает сезон добычи зайцев, лисиц, волков, корсаков, американских норок, енотовидных собак, лесных и каменных куниц, хорьков.
Всего охотникам было выдано девять тыс. лицензий на добычу пушных зверей. Это рекордное количество разрешений. Их следует сдать не позднее 20 февраля по месту получения.
ИСТОЧНИК KP.RU