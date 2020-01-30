2020-01-30T13:19:47+03:00
Общество

В Саратовской области завтра последний день можно будет убивать зайцев

Закрывается сезон охоты на пушных зверей
Екатерина Семенова
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Завтра, 31 января, в Саратовской области закрывается охота на пушного зверя.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, истекает сезон добычи зайцев, лисиц, волков, корсаков, американских норок, енотовидных собак, лесных и каменных куниц, хорьков.

Всего охотникам было выдано девять тыс. лицензий на добычу пушных зверей. Это рекордное количество разрешений. Их следует сдать не позднее 20 февраля по месту получения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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