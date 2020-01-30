Снег во дворах Саратова убирают хуже, чем в Энгельсе и Балакове
Расчищено всего треть придомовых территорий
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В Саратове снег убрали в трети дворов.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции, за сутки расчистили 1 213 придомовых территорий.
При этом, в Энгельсском районе уборку провели в 545 дворах (половина от общего числа), а в Балаковском — в 738 дворах (70% от общего числа).
В Саратове сегодня ведутся работы в центральных районах, на улицах Челюскинцев, Чапаева, Шелковичной, Рабочей, Бахметьевской. А также на перифирии — на улицах Тархова, Батавина, Гришаева.
ИСТОЧНИК KP.RU