Снег во дворах Саратова убирают хуже, чем в Энгельсе и Балакове

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:52:07+03:00

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В Саратове снег убрали в трети дворов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции, за сутки расчистили 1 213 придомовых территорий.

При этом, в Энгельсском районе уборку провели в 545 дворах (половина от общего числа), а в Балаковском — в 738 дворах (70% от общего числа).

В Саратове сегодня ведутся работы в центральных районах, на улицах Челюскинцев, Чапаева, Шелковичной, Рабочей, Бахметьевской. А также на перифирии — на улицах Тархова, Батавина, Гришаева.

ИСТОЧНИК KP.RU