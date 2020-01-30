Девушку приговорили к 9 годам за убийство мужчины. который сделал ей замечание в магазине

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:47:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 30 января вынесен приговор 23-летней девушке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти пострадавшего.

Речь идет о трагедии на улице Серова в Октябрьском районе. В ночь на 15 июня компания девушек находилась в круглосуточном магазине. Одна из дам бросила на пол упаковку от сигарет, а 27-летний мужчина сделал ей замечание.

После этого началась словесная перепалка. Когда участники конфликта вышли на улицу, одна из девушек ударила мужчины ножом в спину.

Прибывшие приятели срочно отвезли раненого в больницу, но он все равно скончался, несмотря на помощь врачей. Причиной смерти стало проникающее ранение правого легкого.

Девушка не признала вину, тем не менее суд приговорил ее к девяти годам в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU