Под Саратовом у женщины отняли трех избитых дочерей и возбудили дело

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:09:50+03:00

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В Романовском районе Саратовской области в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей в отношении дочерей возрастом год, шесть и 12 лет.

- Во время проверки выяснилось, что женщина не кормит своих дочерей едой, которая подходит для их возраста, не одевает в вещи по погоде, не разрешает много гулять на свежем воздухе, не заботится об их здоровье и развитии. Деньги на содержание детей гражданка тратит на себя. У девочек нашли заболевания и следы побоев, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности, но она ничего не уяснила.

Детей у гражданки забрали в приют, а самую младшую — в больницу. Теперь горе-мать проходит подозреваемой по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU