Алкоголик и наркоман из Энгельса лишился водительских прав

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:46:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Энгельса лишили прав на вождение после прокурорской проверки.

- По информации ОГИБДД, 38-летний мужчина получил удостоверение категорий «ВВ1СС1» в 2017 году. Однако по заключению экспертов областной психиатрической больницы, у гражданина — алкоголизм, осложненный наркоманией. Он не может управлять транспортом по состоянию здоровья, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Ведомство направило в суд административный иск, чтобы водительские права покровчанина перестали действовать.

Суд удовлетворил требования.

ИСТОЧНИК KP.RU