Алкоголик и наркоман из Энгельса лишился водительских прав
Суд прекратил их действие после прокурорской проверки
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Жителя Энгельса лишили прав на вождение после прокурорской проверки.
- По информации ОГИБДД, 38-летний мужчина получил удостоверение категорий «ВВ1СС1» в 2017 году. Однако по заключению экспертов областной психиатрической больницы, у гражданина — алкоголизм, осложненный наркоманией. Он не может управлять транспортом по состоянию здоровья, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Ведомство направило в суд административный иск, чтобы водительские права покровчанина перестали действовать.
Суд удовлетворил требования.
ИСТОЧНИК KP.RU