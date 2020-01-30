Дилер «синтетики» в Балакове заявил о своей невиновности

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:21:57+03:00

Однако прокуратура не нашла оснований для пересмотра приговора

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Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 30-летнего балаковца, осужденного за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере и приготовление к сбыту, но уже в особо крупном размере. По этому же приговору осуждены еще два участника преступной группы.

- В октябре 2014 года мужчина с другими преступниками продавал жителям Балакова через закладки синтетические наркотики. После задержания гражданина в его съемной квартире нашли и изъяли более 600 граммов веществ, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Злоумышленника приговорили 6 июля 2015-го к 14,5 года колонии строгого режима и штрафу 150 тыс. рублей.

Мужчина подал жалобу, уверяя, что невиновен. Однако проверка доказала вину и не нашла никаких оснований для пересмотра наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU