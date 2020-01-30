Отмечать годовщину свадьбы раз в четыре года готовы 53 саратовские пары

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Саратовской области чаще всего вступают в брак в 25–34 года — в 2019 году таких женщин было 5 412. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении по делам ЗАГС регионального правительства.

Всего 2019 году в области было создано 13 616 новых ячеек общества. На втором месте по популярности вступления в брак для девушек возраст 18–24 года — 4 591 регистрация. На третьем — женщины старше 35 лет — 3 480 браков.

Мужчины также чаще всего женились в возрасте 25–34 года — 6 550 браков. На втором месте — 35 и старше — 4 153 человека, а на третьем молодые парни, решившие вступить в союз в 18–24 года, таких 2 899 человек.

Всего в первый раз вступили в брак 9 621 мужчина и 9 332 женщины.

Также в 2019 году стали меньше расходиться. Разводов в 2019 году было меньше браков в 1,4 раза — 9 890 случаев. Чаще всего не выдерживали трудностей совместной жизни супруги в возрасте 25–39 лет.

Однако в 2020 году брачующихся ждет несколько красивых дат, на которые многие уже подали заявления.

- Первый свадебный бум 2020 года ожидается в первое воскресенье февраля, на которое приходится день «четырех двоек» — 02.02.2020. В этот день во Дворце бракосочетаний пройдут регистрации 26 пар, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Следующий подобный день будет 20.02.2020 — на него подали уже 32 заявления.

Также многие будущие супруги хотят отмечать годовщину раз в четыре года и 2020-й как раз для этого подходит, он високосный. Уже 53 пары захотели пожениться 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU