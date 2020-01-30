В Балакове женщина зарезала пенсионера из-за денег на алкоголь

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:28:16+03:00

Мужчина возмутился, что гражданка угощает своих гостей за его счет

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В Балакове Саратовской области осудили 51-летнюю женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданку признали виновной в убийстве.

В мае 2019 года женщина пустила в квартиру постояльца — 69-летнего мужчину. За проживание он оплачивал коммунальные услуги и давал деньги на продукты. 19 августа к хозяйке пришли двое мужчин, и все вместе устроили поминки по скончавшемуся месяц назад приятелю. Однако жилец возмутился, что они пьют алкоголь, купленный за его счет.

Ссора возобновилась с новой силой, когда гости ушли. Женщина возразила, что имеет право угощать кого угодно в своей квартире. В ответ на агрессию пенсионера, она схватила со стола нож и ударила мужчину в грудь и живот. Потом она пыталась оказать первую помощь, но не смогла.

Женщина позвонила бывшему сожителю, который вызвал медиков и полицию. Эксперты установили, что причиной смерти стало ранение грудной клетки и сердца.

В суде женщина не признала вины, но была приговорена к семи годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU