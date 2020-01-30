2020-01-30T09:32:08+03:00
Происшествия

Из горящей пятиэтажки в Энгельсе эвакуировали десять человек

Пожар начался на втором этаже
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вечером 29 января горела квартира пятиэтажного дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о пожаре поступил дежурному в 22:12.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже пятиэтажки. Площадь возгорания составила 21 кв. м. На тушение выезжали девять человек. Из здания эвакуировали десять жильцов.

По предварительным данным, причиной стала неправильная работа электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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