Из горящей пятиэтажки в Энгельсе эвакуировали десять человек

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:32:08+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вечером 29 января горела квартира пятиэтажного дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о пожаре поступил дежурному в 22:12.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже пятиэтажки. Площадь возгорания составила 21 кв. м. На тушение выезжали девять человек. Из здания эвакуировали десять жильцов.

По предварительным данным, причиной стала неправильная работа электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU