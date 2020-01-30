Отключенным от воды жителям Волжского района организован подвоз

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:27:03+03:00

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Жителям Волжского района Саратова, отключенным от воды из-за коммунальных работ на Вознесенской/Большой Горной, организован подвоз.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны будут стоять сегодня, 30 января, на шести адресах, а именно:

- улица Большая Горная, 100 (10:00 — 13:00; 16:00 — 18:00);

- улица Соколовая, 129/141 (10:00 — 11:30);

- улица Большая Горная, 156/158 (12:00 — 13:30);

- улица Соколовая, 44/62 (14:00 — 15:30);

- улица 1-я Садовая, 4 (16:00 — 17:30).

Напомним, отключение продлится ориентировочно до 05:50 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU