Судимый за взятку автодорожный инспектор вновь попался на получении денег на саратовской трассе

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:29:59+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о получении взятки бывшим сотрудником автодорожного надзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено днем 13 мая на 292-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

По версии следствия, сотрудник автодорожного надзора остановил для проверки грузовой автомобиль, который перевозил мазут. Он получил от водителя 20 тыс. рублей, чтобы тот мог ехать дальше.

Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ.

Кроме того, следователи сообщают, что ранее бывший автодорожный инспектор уже привлекался к уголовной ответственности также за взятку. Суд тогда приговорил его к году исправительных работ и аналогичному сроку запрета на занятие должностей в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU