2020-01-30T09:18:50+03:00
Происшествия

В Саратове поймали двух наркокурьерш из преступной группировки

Одна обозначала место, где хранится партия вещества, а другая расфасовывала его по дозам
Ольга Симонова
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Заводской районный суд Саратова будет выносить приговор двум членам преступной группировки — 30 и 32-летней женщинам. Их обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере с использованием интернета.

- Следствие считает, что граждане решили создать преступную группу в 2018 году. К работе привлекли двух жительниц Саратова. Организатор определил роль куратора, который контролировал курьеров с крупными партиями наркотиков по России и закладчика маленьких доз, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Одна из злоумышленниц обозначала место, где хранится вещество, а другая забирала его, расфасовывала и делала тайники в Энгельсе и Саратове. Общались члены группировки через интернет-мессенджеры.

Преступников правоохранители накрыли в июне. Из оборота было изъято более 700 граммов героина.

Теперь злоумышленниц ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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