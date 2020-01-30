2020-01-30T09:24:55+03:00
Общество

У жителей Саратова измерят длину ванн

От этого зависит перерасчет за горячую воду
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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Жителей Ленинского района Саратова встревожило объявление о предстоящем измерении длины ванн.

Как сообщают пользователи соцсети, объявления появились на подъездах домов. В них сообщается, что сотрудники АТСЖ Ленинского района, а также «Т Плюс» 30 января будут обходить квартиры и измерять ванны.

Уточняется, что это вызвано необходимостью определить норматив потребления горячей воды.

- УК и ПАО «Т Плюс» проводят проверку установленного оборудования, так как без индивидуального прибора учета по ГВС норматив зависит от длины ванны, — отметили в комитете по ЖКХ администрации Саратова.

В АТСЖ Ленинского района нашему корреспонденту удалось добиться ответа, что «Т Плюс» якобы установило слишком высокие тарифы. Путем замеров сотрудники надеются вычислить реальное потребление горячей воды, чтобы произвести перерасчет.

В соцсетях тем не менее граждане удивлены подобным методом и удивляются, почему не будут замерять другие габариты ванн, а также интересуются, что делать тем, кто предпочитает душ. Кроме того, не ясно, следует ли пускать в квартиру проверяющих, если установлены счетчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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