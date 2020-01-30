В Саратовской области ищут пропавшего в октябре Бахткерея Курмашева

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:57:59+03:00

Во что был одет мужчина — неизвестно

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В Саратовской области волонтеры «Лиза Алерт» начали поиски 63-летнего Бахткерея Курмашева.

Мужчина пропал 14 октября в совхозе Краснянка поселка Солнечный Федоровского района.

По приметам рост Бахткерея 160 см, нормальное телосложение, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза.

Во что был одет пропавший — неизвестно.

Если вы знаете, где находится мужчина, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU