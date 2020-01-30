В Саратовской области ищут пропавшего в октябре Бахткерея Курмашева
Во что был одет мужчина — неизвестно
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В Саратовской области волонтеры «Лиза Алерт» начали поиски 63-летнего Бахткерея Курмашева.
Мужчина пропал 14 октября в совхозе Краснянка поселка Солнечный Федоровского района.
По приметам рост Бахткерея 160 см, нормальное телосложение, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза.
Во что был одет пропавший — неизвестно.
Если вы знаете, где находится мужчина, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU