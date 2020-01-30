2020-01-30T08:50:27+03:00
Происшествия

В центре Саратова 19-летний парень на BMW X6 врезался в «Приору»

Пострадали пассажиры отечественного авто
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью 30 января в центре Саратова столкнулись BMW X6 и «Лада Приора».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около полуночи на улице Московская, 111 (пересечение с Чапаева).

Иномарку вел 19-летний водитель. По предварительной версии, он не справился с управлением и допустил столкновение.

За рулем отечественного авто находился 20-летний мужчина.

В аварии пострадали 25-летние пассажиры «Приоры». Один был госпитализирован, второй — отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские студенты принимают участие в Зимней экономической школе Сбербанка и Высшей школы экономики
В Балакове ВАЗ сбил ребенка на переходе
Отмечать годовщину свадьбы раз в четыре года готовы 53 саратовские пары
Из горящей пятиэтажки в Энгельсе эвакуировали десять человек
У жителей Саратова измерят длину ванн
Отключенным от воды жителям Волжского района организован подвоз
Судимый за взятку автодорожный инспектор вновь попался на получении денег на саратовской трассе
В Саратове поймали двух наркокурьерш из преступной группировки
В Саратовской области ищут пропавшего в октябре Бахткерея Курмашева
В Саратове подросток угнал «пятерку», скрутив провода зажигания
В центре Саратова 19-летний парень на BMW X6 врезался в «Приору»
На Сенном рынке рухнула стена пекарни
За ночь снег в Саратове пытались убрать 270 машин
Саратовцев в четверг ждет гололед и снегопад
В Кировском отделе ЗАГС Саратова теперь смогут жениться только заключенные
Старый памятник Марине Расковой из Энгельса перевезут в Саратов
В Саратове «КамАЗ» коммунальщиков рухнул в яму с нечистотами
Следователи СК России провели в Пугачеве «Урок Мужества», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
В женской колонии Вольска прошел конкурс «А ну-ка девушки!»
В Энгельсе снизили цены на проезд в автобусах