В центре Саратова 19-летний парень на BMW X6 врезался в «Приору»

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:50:27+03:00

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Ночью 30 января в центре Саратова столкнулись BMW X6 и «Лада Приора».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около полуночи на улице Московская, 111 (пересечение с Чапаева).

Иномарку вел 19-летний водитель. По предварительной версии, он не справился с управлением и допустил столкновение.

За рулем отечественного авто находился 20-летний мужчина.

В аварии пострадали 25-летние пассажиры «Приоры». Один был госпитализирован, второй — отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU