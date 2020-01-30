В центре Саратова 19-летний парень на BMW X6 врезался в «Приору»
Пострадали пассажиры отечественного авто
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Ночью 30 января в центре Саратова столкнулись BMW X6 и «Лада Приора».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около полуночи на улице Московская, 111 (пересечение с Чапаева).
Иномарку вел 19-летний водитель. По предварительной версии, он не справился с управлением и допустил столкновение.
За рулем отечественного авто находился 20-летний мужчина.
В аварии пострадали 25-летние пассажиры «Приоры». Один был госпитализирован, второй — отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU