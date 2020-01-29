В Кировском отделе ЗАГС Саратова теперь смогут жениться только заключенные

29 Янв. 2020 2020-01-29T22:02:29+03:00

Всем остальным молодоженам Кировского района придется обращаться за регистрацией в другие отделы

Изменить размер текста: A A

Областное управление ЗАГС изменило список госуслуг в Кировском отделе Саратова.

Здесь с 1 февраля прекращен прием заявлений о госрегистрации брака и их регистрация. Все местные молодожены могут обратиться в любой другой ЗАГС Саратова и России. К примеру, в саратовский «Дворец бракосочетаний», где специализируются именно на регистрации браков.

Единственные, кому не смогу отказать в Кировском отделе ЗАГС, это молодоженам в случае заключения брака с находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU