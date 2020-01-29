В Саратове «Камаз» коммунальщиков рухнул в яму с нечистотами

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:48:39+03:00

Авария произошла на аллее у поликлиники №3 [видео]

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Вечером 29 января возле поликлиники №3 Саратова "Камаз", вывозивший грунт с места коммунальных раскопок, частично провалился в яму с канализационными стоками.

Авария произошла на улице Большая Горная у входа в поликлинику.

В этом месте ведет ремонтные работы ООО "КВС". Груженый тяжелым, мокрым грунтом "Камаз" провалился в одну из раскопанных коммунальщиками ям. Как сообщил корреспондент с места событий, судя по запаху, в провале плещутся нечистоты.

При этом ЧП никто не пострадал. Но теперь, чтобы вызволить грузовик, коммунальщикам пришлось спилить несколько деревьев на аллее перед поликлиникой и выгружать трактором жидкую землю из кузова, чтобы затем попытаться вытащить машину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/757612" frameborder="0"></iframe> В Саратове "Камаз" коммунальщиков провалился в яму на месте раскопок.

ИСТОЧНИК KP.RU