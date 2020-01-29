В Саратове «Камаз» коммунальщиков рухнул в яму с нечистотами
Вечером 29 января возле поликлиники №3 Саратова "Камаз", вывозивший грунт с места коммунальных раскопок, частично провалился в яму с канализационными стоками.
Авария произошла на улице Большая Горная у входа в поликлинику.
В этом месте ведет ремонтные работы ООО "КВС". Груженый тяжелым, мокрым грунтом "Камаз" провалился в одну из раскопанных коммунальщиками ям. Как сообщил корреспондент с места событий, судя по запаху, в провале плещутся нечистоты.
При этом ЧП никто не пострадал. Но теперь, чтобы вызволить грузовик, коммунальщикам пришлось спилить несколько деревьев на аллее перед поликлиникой и выгружать трактором жидкую землю из кузова, чтобы затем попытаться вытащить машину.
В Саратове "Камаз" коммунальщиков провалился в яму на месте раскопок.
ИСТОЧНИК KP.RU