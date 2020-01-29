2020-01-29T16:44:47+03:00
Общество

Следователи СК России провели в Пугачеве «Урок Мужества», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Екатерина Семенова
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Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Саратовской области проведен «Урок мужества», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда в ГОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Пугачева.

Детям-воспитанникам сотрудник СК рассказал о долгих 872 днях, в течении которых город-герой Ленинград находился в условиях блокады, а также о том, что войска фашистских оккупантов преследовали цель завладеть городом.

Запасы продовольствия, топлива и боеприпасов, находившееся в городе на момент начала блокады, были недостаточными и не могли удовлетворить потребности города в период длительной осады. Единственное сообщение со страной, осуществляемое авиацией и путь через Ладожское озеро обеспечивали потребности города не в полной мере.

Несмотря на тяжелое положение, постоянный голод, бессилие людей, Ленинград не остановил работу предприятий и во время блокады. Многие заводы были эвакуированы, но все же производственный процесс продолжался, пусть и в меньших объемах. Голодные и истощенные ленинградцы демонстрировали пример мужества и героизма во благо Родины. У станков стояли даже дети. Это была высшая степень патриотизма и самоотдачи. Подвиг ленинградцев увековечен в истории и сердцах новых поколений.

Представляя, как выглядели 250 граммов хлеба, которые предназначались работающим жителям Ленинграда, ребята невольно выставляли ладошку, пытаясь понять, сколько это. А услышав о Данииле Кютинине – пекаре блокадного Ленинграда, умершем от истощения 3 февраля 1942 года в возрасте 59 лет прямо на рабочем месте, один из ребят сказал, что этот мужчина самый настоящий герой, ни сколько не меньше чем солдаты, которые участвовали в сражениях с врагом.

Сотрудники СК продемонстрировали подготовленный ведомством фильм «Несломленный Ленинград».

Педагогический состав и воспитанники школы сообщили, что очень впечатлены фильмом, так как в нем продемонстрированы не только рассказы блокадников из первых уст о страшных годах войны, но и выступление руководителя ведомства, который поделился историей своей семьи. Персонал учреждения попросил презентовать фильм в дар школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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