В Энгельсе снизили цены на проезд в автобусах

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:39:34+03:00

На ряде маршрутов поездка теперь стоит 20 рублей

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе снижены цены на проезд в автобусах.

В администрации района подтвердили «КП-Саратов», что теперь на нескольких маршрутах поездка стоит 20 рублей.

Это касается маршрутов, которые обслуживает «Транспортная компания Неловко»: №№3, 23, 24, 25 и 34.

- Маршруты являются нерегулируемыми, и перевозчик не обязан согласовывать с администрацией о снижении тарифов. Уведомлять необходимо только в случае повышения цен, — отметили в пресс-службе администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU