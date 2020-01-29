2020-01-29T16:39:34+03:00
Общество

В Энгельсе снизили цены на проезд в автобусах

На ряде маршрутов поездка теперь стоит 20 рублей
Екатерина Семенова
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В Энгельсе снижены цены на проезд в автобусах.

В администрации района подтвердили «КП-Саратов», что теперь на нескольких маршрутах поездка стоит 20 рублей.

Это касается маршрутов, которые обслуживает «Транспортная компания Неловко»: №№3, 23, 24, 25 и 34.

- Маршруты являются нерегулируемыми, и перевозчик не обязан согласовывать с администрацией о снижении тарифов. Уведомлять необходимо только в случае повышения цен, — отметили в пресс-службе администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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