В Энгельсе снизили цены на проезд в автобусах
На ряде маршрутов поездка теперь стоит 20 рублей
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В Энгельсе снижены цены на проезд в автобусах.
В администрации района подтвердили «КП-Саратов», что теперь на нескольких маршрутах поездка стоит 20 рублей.
Это касается маршрутов, которые обслуживает «Транспортная компания Неловко»: №№3, 23, 24, 25 и 34.
- Маршруты являются нерегулируемыми, и перевозчик не обязан согласовывать с администрацией о снижении тарифов. Уведомлять необходимо только в случае повышения цен, — отметили в пресс-службе администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU