Саратовцев в четверг ждет гололед и снегопад
Температура днем поднимется до +2…-3 градусов
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В Саратовской области сегодня, 29 января, ожидается снег, дождь и туман с видимостью 500 метров и менее.
- Погода будет облачной с прояснениями, также прогнозируется гололед (6–19 мм) и налипание мокрого снега, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
По области подует ветер юго-восточного направления со скоростью 6–11 м/с. Температура днем поднимется до +2…-3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU