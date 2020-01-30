Саратовцев в четверг ждет гололед и снегопад

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:00:13+03:00

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В Саратовской области сегодня, 29 января, ожидается снег, дождь и туман с видимостью 500 метров и менее.

- Погода будет облачной с прояснениями, также прогнозируется гололед (6–19 мм) и налипание мокрого снега, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

По области подует ветер юго-восточного направления со скоростью 6–11 м/с. Температура днем поднимется до +2…-3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU