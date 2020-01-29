В семенах суданской травы в Саратовской области нашли опасный сорняк
Партию отправили на подработку
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Во время фитосанитарного контроля инспекторы Россельхознадзора Саратовской области нашли в семенах вредоносный сорняк.
- Горчак ползучий в количестве штука на килограмм найден в 100 тоннах семян суданской травы из Балаковского района, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.
Этот сорняк засоряет посевы всех культур, сады, виноградники и т. д.
Партию семян запретили вывозить из Саратовской области и отправили на подработку.
ИСТОЧНИК KP.RU