В семенах суданской травы в Саратовской области нашли опасный сорняк

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:36:05+03:00

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Во время фитосанитарного контроля инспекторы Россельхознадзора Саратовской области нашли в семенах вредоносный сорняк.

- Горчак ползучий в количестве штука на килограмм найден в 100 тоннах семян суданской травы из Балаковского района, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.

Этот сорняк засоряет посевы всех культур, сады, виноградники и т. д.

Партию семян запретили вывозить из Саратовской области и отправили на подработку.

ИСТОЧНИК KP.RU