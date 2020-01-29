На трассах Саратовской области — низовая метель

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:29:12+03:00

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На дороги Саратовской области для уборки снега вышли 189 единиц техники. Это меньше, чем в Саратове, где работу сегодня, 29 января, ведут 225 машин.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, большая часть спецтехники работает на дорогах Вольского района. Также активно ведется уборка снега на трассах в Калининском, Марксовском, Саратовском, Самойловском и Энгельсском районах.

Затруднений для автомобилистов сейчас нет. Тем не менее в Минтрансе призывают воздержаться от поездок на личном авто. В ряде районов наблюдается низовая метель и сильный ветер.

Метеорологи предупреждают, что снегопад продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU