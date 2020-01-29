Снегопад в Саратове ночью усилится
Сегодня вечером, 29 января, и ночью в четверг, 30 января, в Саратове продолжится снегопад.
По данным метеорологов Саратовского ЦГМС, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, сильный снег будет идти предстоящей ночью и утром — 6 мм и более.
Днем 30 ноября прогнозируются небольшие осадки в виде снега с дождем.
Ветер юго-восточный 6–11 м/с, днем порывы до 13 м/с.
Если ночью температура будет ниже ноля, -1…-3 градуса, то днем потеплеет до +1…+3 градусов. Пойдет мокрый снег.
Кроме того, предстоящей ночью и днем ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
ИСТОЧНИК KP.RU