Снегопад в Саратове ночью усилится

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:27:56+03:00

Днем в четверг ожидается снег пополам с дождем

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Сегодня вечером, 29 января, и ночью в четверг, 30 января, в Саратове продолжится снегопад.

По данным метеорологов Саратовского ЦГМС, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, сильный снег будет идти предстоящей ночью и утром — 6 мм и более.

Днем 30 ноября прогнозируются небольшие осадки в виде снега с дождем.

Ветер юго-восточный 6–11 м/с, днем порывы до 13 м/с.

Если ночью температура будет ниже ноля, -1…-3 градуса, то днем потеплеет до +1…+3 градусов. Пойдет мокрый снег.

Кроме того, предстоящей ночью и днем ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

ИСТОЧНИК KP.RU