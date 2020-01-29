В Вольске мужчина раскаялся в изнасиловании и убийстве девушки

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:25:14+03:00

Суд отправил его в колонию на 19 лет

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В Вольске Саратовской области вынесен приговор 27-летнему ранее уже судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексуальном насилии, убийстве и краже.

Ранее сообщалось, что вечером 15 сентября 28-летняя женщина возвращалась домой с работы. На пересечении улиц Волгоградская и Ярославская на нее напал 27-летний мужчина. Он затащил ее на пустырь возле строящегося многоэтажного дома и сексуально надругался. После этого злоумышленник избил жертву и задушил, а затем обшарил карманы и похитил сотовый телефон и 3 990 рублей.

Тело женщины нашли строители 17 сентября.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Впоследствии подозреваемого удалось найти как раз по похищенному телефону.

Он признал вину и раскаялся. Суд отправил его на 19 лет в колонию строгого режима и ограничил свободу на год.

ИСТОЧНИК KP.RU