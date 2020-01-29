В Вольске мужчина раскаялся в изнасиловании и убийстве девушки
В Вольске Саратовской области вынесен приговор 27-летнему ранее уже судимому мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексуальном насилии, убийстве и краже.
Ранее сообщалось, что вечером 15 сентября 28-летняя женщина возвращалась домой с работы. На пересечении улиц Волгоградская и Ярославская на нее напал 27-летний мужчина. Он затащил ее на пустырь возле строящегося многоэтажного дома и сексуально надругался. После этого злоумышленник избил жертву и задушил, а затем обшарил карманы и похитил сотовый телефон и 3 990 рублей.
Тело женщины нашли строители 17 сентября.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Впоследствии подозреваемого удалось найти как раз по похищенному телефону.
Он признал вину и раскаялся. Суд отправил его на 19 лет в колонию строгого режима и ограничил свободу на год.
ИСТОЧНИК KP.RU