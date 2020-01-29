2020-01-29T15:25:14+03:00
Происшествия

В Вольске мужчина раскаялся в изнасиловании и убийстве девушки

Суд отправил его в колонию на 19 лет
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области вынесен приговор 27-летнему ранее уже судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексуальном насилии, убийстве и краже.

Ранее сообщалось, что вечером 15 сентября 28-летняя женщина возвращалась домой с работы. На пересечении улиц Волгоградская и Ярославская на нее напал 27-летний мужчина. Он затащил ее на пустырь возле строящегося многоэтажного дома и сексуально надругался. После этого злоумышленник избил жертву и задушил, а затем обшарил карманы и похитил сотовый телефон и 3 990 рублей.

Тело женщины нашли строители 17 сентября.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Впоследствии подозреваемого удалось найти как раз по похищенному телефону.

Он признал вину и раскаялся. Суд отправил его на 19 лет в колонию строгого режима и ограничил свободу на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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