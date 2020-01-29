Коллекторов из Саратовской области оштрафовали за 100 звонков в месяц
Они превысили месячную норму более чем в шесть раз
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Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал коллекторскую фирму на 50 тыс. рублей за административное правонарушение.
- Организация за месяц направила должнику 100 голосовых сообщений, тогда как можно не более 16, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по региону.
Нарушения законодательства со стороны коллекторов выявили работники областной службы приставов.
УФССП составило протокол, а суд выписал штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU