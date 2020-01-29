Коллекторов из Саратовской области оштрафовали за 100 звонков в месяц

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:11:08+03:00

Они превысили месячную норму более чем в шесть раз

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Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал коллекторскую фирму на 50 тыс. рублей за административное правонарушение.

- Организация за месяц направила должнику 100 голосовых сообщений, тогда как можно не более 16, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по региону.

Нарушения законодательства со стороны коллекторов выявили работники областной службы приставов.

УФССП составило протокол, а суд выписал штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU