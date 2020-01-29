В Волжском районе отключат воду до пятницы
Повреждение на водопроводе в районе улиц Вознесенская и Большая Горна, а также замена запорной арматуры полуметрового диаметра, заставит специалистов ООО «КВС» отключить водоснабжение на нескольких улицах в Волжском районе.
Без воды с семи утра 30 января останутся дома по улицам:
- Большая Горная, 100, 116, 146, 156/158, 160, 162;
- Вознесенская, 51;
- Героев Краснодона, 14;
- Духосошественская площадь, 3;
- Малая Горная, 61/77;
- Мясницкая, 39, 43, 65/71, 73;
- Мясницкий Овраг, 4;
- Радищева, 72, 74;
- Рогожина, 24/32;
- 1-я Садовая, 2, 4;
- Соколовая, 44/62, 78, 87, 129/141, 145/153, 155/163;
- Соколовая гора;
- Трудовой переулок, 3/19.
Кроме того, отключат воду в частном секторе в микрорайоне между улицами Мясницкой, Горького, Большая Горная, Чернышевского, Соколовой горой.
Вернуть водоснабжение обещают 31 января в 05:50 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU