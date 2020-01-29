2020-01-29T15:22:39+03:00
Общество

В Волжском районе отключат воду до пятницы

Работы по ремонту на городском водопроводе продлятся до конца января
Поделиться:
Изменить размер текста:

Повреждение на водопроводе в районе улиц Вознесенская и Большая Горна, а также замена запорной арматуры полуметрового диаметра, заставит специалистов ООО «КВС» отключить водоснабжение на нескольких улицах в Волжском районе.

Без воды с семи утра 30 января останутся дома по улицам:

- Большая Горная, 100, 116, 146, 156/158, 160, 162;

- Вознесенская, 51;

- Героев Краснодона, 14;

- Духосошественская площадь, 3;

- Малая Горная, 61/77;

- Мясницкая, 39, 43, 65/71, 73;

- Мясницкий Овраг, 4;

- Радищева, 72, 74;

- Рогожина, 24/32;

- 1-я Садовая, 2, 4;

- Соколовая, 44/62, 78, 87, 129/141, 145/153, 155/163;

- Соколовая гора;

- Трудовой переулок, 3/19.

Кроме того, отключат воду в частном секторе в микрорайоне между улицами Мясницкой, Горького, Большая Горная, Чернышевского, Соколовой горой.

Вернуть водоснабжение обещают 31 января в 05:50 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи СК России провели в Пугачеве «Урок Мужества», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
В женской колонии Вольска прошел конкурс «А ну-ка девушки!»
В Энгельсе снизили цены на проезд в автобусах
Панков: Чтобы переходить на общественный транспорт, саратовцы должны быть уверены, что он нормально работает
В заливаемом фекалиями доме Энгельсского района начали устранять аварию
Евгений Казанцев: Памятник Марине Расковой - пример сохранения исторической памяти
Рост зарплат в Саратовской области: комментарий Союза товаропроизводителей и работодателей
У «Авангарда» ДТП на рельсах мешает движению трамваев
В семенах суданской травы в Саратовской области нашли опасный сорняк
На трассах Саратовской области — низовая метель
Снегопад в Саратове ночью усилится
В Вольске мужчина раскаялся в изнасиловании и убийстве девушки
Коллекторов из Саратовской области оштрафовали за 100 звонков в месяц
«Ростелеком» в 2019 году обеспечил цифровыми сервисами жителей 4,5 тыс. частных домов в Саратовской области
В Саратове с рельсов сошел чистящий их трамвай
В Волжском районе отключат воду до пятницы
Уходящему в сенат Антонову в Саратовской облдуме нашли замену
Из бюджета Саратовской области ежемесячно оплачивали лишних 5,5 млн рублей за аренду здания ТФОМС
Mitsubishi в Энгельсе протаранил «Оку»
Саратовские школьники готовятся получить дополнительные баллы при поступлении в Президентскую академию
Многоэтажку под Энгельсом заливает фекалиями
В Саратовской областной библиотеке обсудили социальную адаптацию осужденных
В мэрии Саратова объяснили, почему уборка снега занимает много времени