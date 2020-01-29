В Волжском районе отключат воду до пятницы

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:22:39+03:00

Работы по ремонту на городском водопроводе продлятся до конца января

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Повреждение на водопроводе в районе улиц Вознесенская и Большая Горна, а также замена запорной арматуры полуметрового диаметра, заставит специалистов ООО «КВС» отключить водоснабжение на нескольких улицах в Волжском районе.

Без воды с семи утра 30 января останутся дома по улицам:

- Большая Горная, 100, 116, 146, 156/158, 160, 162;

- Вознесенская, 51;

- Героев Краснодона, 14;

- Духосошественская площадь, 3;

- Малая Горная, 61/77;

- Мясницкая, 39, 43, 65/71, 73;

- Мясницкий Овраг, 4;

- Радищева, 72, 74;

- Рогожина, 24/32;

- 1-я Садовая, 2, 4;

- Соколовая, 44/62, 78, 87, 129/141, 145/153, 155/163;

- Соколовая гора;

- Трудовой переулок, 3/19.

Кроме того, отключат воду в частном секторе в микрорайоне между улицами Мясницкой, Горького, Большая Горная, Чернышевского, Соколовой горой.

Вернуть водоснабжение обещают 31 января в 05:50 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU