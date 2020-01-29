Уходящему в сенат Антонову в Саратовской облдуме нашли замену

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:53:34+03:00

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Вместо уходящего в Совет Федерации Алексея Антонова 29 января на заседании Саратовской облдумы избрали нового председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Всего на голосование были предложены три кандидатуры: Николай Бушуев от фракции ЕР, Владимир Есипов и Александр Нараевский от депутатов-коммунистов. Нараевский в ходе выступления свою кандидатуру снял.

В результате большинством голосов по итогам тайного голосования во главе комитета поставлен Николай Бушуев, депутат от «Единой России», советник генерального директора АО «Научно-производственное предприятие «Алмаз».

ИСТОЧНИК KP.RU