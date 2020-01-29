Из бюджета Саратовской области ежемесячно оплачивали лишних 5,5 млн рублей за аренду здания ТФОМС

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:37:58+03:00

По данным областных депутатов, бюджетные деньги до сих пор переплачивают за аренду в десятках случаев

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После вмешательства депутатов Саратовской областной думы арендная плата за размещение в здании для Территориального фонда обязательного медстрахования была снижена в два раза. Об этом на заседании облдумы заявил депутат Станислав Денисенко. Он призвал подобную работу не останавливать и выявлять аналогичные случаи завышенной аренды и опустить ее до рыночных размеров.

Его поддержал депутат Сергей Курихин, который заметил, что, по его информации, в Саратове есть около 20 подобных организаций, за счет бюджета арендующих здания по явно завышенной цене.

Зампред облдумы Ольга Болякина подтвердила, что с 1 января по новым договорам аренды региональный ТФОМС будет платить на 5,5 млн рублей в месяц меньше за площади в здании по проспекту Кирова, 10/12. Финансирование аренды и переплаты шло из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU