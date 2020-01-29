2020-01-29T13:04:52+03:00
Общество

В мэрии Саратова объяснили, почему уборка снега занимает много времени

Чиновники попросили автомобилистов не мешать
Екатерина Семенова
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Замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, таким образом уборка улиц от снега должна проходить более эффективно.

На уборку в Саратове вышли 225 машин.

- Но надо понимать, что существуют определенные технологии в данном процессе. Так, например, комбинированная дорожная машина с поднятым ковшом и щетками сначала проезжает участок дороги, обрабатывая его противогололедными материалами. После этого реагент в течение часа топит снег и лед. Затем уже КДМ проходит с опущенным ковшом и подбирает образовавшуюся субстанцию и осуществляет зачистку. Весь этот процесс занимает порядка трех часов на участке. Если не соблюдать данную технологию, то на дороге образуется ледяной накат, что будет препятствовать движению транспорта и создавать угрозу ДТП, — отметил Максим Сиденко.

Он также сообщил, что, по прогнозам метеорологов, снегопад продлится несколько дней.

Напомним, ранее губернатор Валерий Радаев раскритиковал городские власти за плохую уборку снега в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В мэрии Саратова объяснили, почему уборка снега занимает много времени