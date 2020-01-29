В мэрии Саратова объяснили, почему уборка снега занимает много времени
Замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, таким образом уборка улиц от снега должна проходить более эффективно.
На уборку в Саратове вышли 225 машин.
- Но надо понимать, что существуют определенные технологии в данном процессе. Так, например, комбинированная дорожная машина с поднятым ковшом и щетками сначала проезжает участок дороги, обрабатывая его противогололедными материалами. После этого реагент в течение часа топит снег и лед. Затем уже КДМ проходит с опущенным ковшом и подбирает образовавшуюся субстанцию и осуществляет зачистку. Весь этот процесс занимает порядка трех часов на участке. Если не соблюдать данную технологию, то на дороге образуется ледяной накат, что будет препятствовать движению транспорта и создавать угрозу ДТП, — отметил Максим Сиденко.
Он также сообщил, что, по прогнозам метеорологов, снегопад продлится несколько дней.
Напомним, ранее губернатор Валерий Радаев раскритиковал городские власти за плохую уборку снега в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU