Радаев — депутатам от КПРФ: Кроме тру-ля-ля ничего не слышно

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:03:09+03:00

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После обсуждения поправок в закон «О промышленной политике в Саратовской области», которые было предложено снять, депутаты от КПРФ устроили дискуссию о наличии в Саратовской области промышленности и промышленной политики.

Они заявили, что в регионе остались не промпредприятия, а «цеха уровня начала мануфактур».

Единороссы и представители промышленных предприятий возразили, что это не так.

Долгий спор и взаимные упреки прервал губернатор Валерий Радаев.

Он предложил коммунистам высказать хотя бы один пример, когда они не говорили, а что-то сделали для спасения и восстановления предприятий, чем занимается сейчас областной Минпром.

- Скажите хоть один пример? Останьтесь потом и скажите, народ должен знать своих героев. Сколько лет, кроме тру-ля-ля, ничего не слышно, — заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU