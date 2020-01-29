Панков: В Генсовет «Единой России» направлены документы для согласования кандидатуры Антонова

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:56:08+03:00

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Президиум регионального политсовета «Единой России» направил в Генеральный совет партии решение для согласования Алексея Антонова в Совет Федерации. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Панков.

- Решение было принято единогласно. Алексей Антонов отвечает за важнейшее направление партийной работы, возглавляет региональный совет сторонников «Единой России». В областной думе является первым заместителем председателя. Активно работает на местах, в районах нашей области. Исполняет полномочия секретаря в одном из крупнейших районов Саратова — Заводском. Считаю, за это время в полной мере доказал свою эффективность, ответственность перед людьми.

Свое решение Генсовет партии направит во фракцию областной думы. И она представит кандидатуру на рассмотрение депутатов, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU