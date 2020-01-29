2020-01-29T09:10:30+03:00
Общество

Саратов встал в пробках из-за ДТП и снегопада

Особенно тяжело жителям Ленинского района
Екатерина Семенова
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Пробка на 50 лет ОктябряПробка на 50 лет ОктябряФото: Марина Новопашина
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С утра 29 января Саратов встал в пробках.

Как сообщают очевидцы, во многом на дорожное движение повлиял снегопад.

Серьезный затор возник на проспекте 50 лет Октября и на Тракторной. Причиной тому стали несколько дорожных аварий.

ДТП на Вешней существенно осложнило движение со стороны Солнечного.

Пробка в Кировском районе.

На Большой Горной стоит поток машин в сторону моста через Волгу.

Напомним, ранее губернатор Валерий Радаев раскритиковал ситуацию с темпами уборки снега в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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