Саратов встал в пробках из-за ДТП и снегопада
Особенно тяжело жителям Ленинского района
Пробка на 50 лет ОктябряФото: Марина Новопашина
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С утра 29 января Саратов встал в пробках.
Как сообщают очевидцы, во многом на дорожное движение повлиял снегопад.
Серьезный затор возник на проспекте 50 лет Октября и на Тракторной. Причиной тому стали несколько дорожных аварий.
ДТП на Вешней существенно осложнило движение со стороны Солнечного.
Пробка в Кировском районе.
На Большой Горной стоит поток машин в сторону моста через Волгу.
Напомним, ранее губернатор Валерий Радаев раскритиковал ситуацию с темпами уборки снега в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU