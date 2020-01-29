Саратов встал в пробках из-за ДТП и снегопада

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:10:30+03:00

Пробка на 50 лет Октября Фото: Марина Новопашина

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С утра 29 января Саратов встал в пробках.

Как сообщают очевидцы, во многом на дорожное движение повлиял снегопад.

Серьезный затор возник на проспекте 50 лет Октября и на Тракторной. Причиной тому стали несколько дорожных аварий.

ДТП на Вешней существенно осложнило движение со стороны Солнечного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/757451" frameborder="0"></iframe> Пробка в Кировском районе.

На Большой Горной стоит поток машин в сторону моста через Волгу.

Напомним, ранее губернатор Валерий Радаев раскритиковал ситуацию с темпами уборки снега в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU