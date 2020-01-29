Валерий Радаев остался недоволен уборкой снега в Саратове
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался недоволен уборкой снега.
Как сообщили «КП-Саратофв» в пресс-службе главы региона, он поручил в кратчайшие сроки навести порядок в Саратове с очисткой проезжей части и тротуаров. Причем работы должны быть выполнены качественно.
Свои претензии Радаев высказал главе Саратова Михаилу Исаеву, зампреду правительства Роману Бусаргину, министру транспорта и дорожного хозяйства Николаю Чурикову.
- Сегодня в городе есть все необходимое, чтобы снег не создавал неудобств жителям Саратова. Приобретена техника, есть ресурсы — нужна только четкая организация процесса. А это пока слабое звено в системе, — заявил Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU