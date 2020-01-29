Валерий Радаев остался недоволен уборкой снега в Саратове

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:09:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался недоволен уборкой снега.

Как сообщили «КП-Саратофв» в пресс-службе главы региона, он поручил в кратчайшие сроки навести порядок в Саратове с очисткой проезжей части и тротуаров. Причем работы должны быть выполнены качественно.

Свои претензии Радаев высказал главе Саратова Михаилу Исаеву, зампреду правительства Роману Бусаргину, министру транспорта и дорожного хозяйства Николаю Чурикову.

- Сегодня в городе есть все необходимое, чтобы снег не создавал неудобств жителям Саратова. Приобретена техника, есть ресурсы — нужна только четкая организация процесса. А это пока слабое звено в системе, — заявил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU