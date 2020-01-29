В Саратовской области юного лихача-мотоциклиста посадили на шесть лет за погибшую девочку
В Балаковском районе Саратовской осудили 20-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в смертельном ДТП и побеге с места аварии.
Было установлено, что около 23:00 21 августа юноша ехал на мотоцикле из села Малая Быковка в село Никольское-Казаково. На пассажирском сиденье находилась 14-летняя девушка.
При повороте налево юноша не снизил скорость. Мотоцикл занесло, и он вылетел в кювет. Подросток скончался в машине «скорой помощи».
Суд отправил юношу в колонию общего режима на шесть лет, а также лишил водительских прав на три года.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU