В Саратовской области юного лихача-мотоциклиста посадили на шесть лет за погибшую девочку

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:06:36+03:00

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В Балаковском районе Саратовской осудили 20-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в смертельном ДТП и побеге с места аварии.

Было установлено, что около 23:00 21 августа юноша ехал на мотоцикле из села Малая Быковка в село Никольское-Казаково. На пассажирском сиденье находилась 14-летняя девушка.

При повороте налево юноша не снизил скорость. Мотоцикл занесло, и он вылетел в кювет. Подросток скончался в машине «скорой помощи».

Суд отправил юношу в колонию общего режима на шесть лет, а также лишил водительских прав на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU