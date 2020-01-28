2020-01-28T13:57:38+03:00
Общество

Панков напомнил о проектах Вячеслава Володина в Саратовской области

При поддержке спикера ГД создано пять тыс. рабочих мест
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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На пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 28 января, депутат Государственной думы Николай Панков напомнил о проектах председателя ГД Вячеслава Володина в Саратовской области.

Как отметил Панков, при содействии Волдина в регионе появилось около пяти тыс. рабочих мест.

Среди наиболее значимых проектов депутат отметил новый аэропорт «Гагарин» (700 рабочих мест), Кассационный суд (700 мест). Также в Балакове реализуется инвестпроект «Русгидро».

Кроме того, Николай Панков остановился на ситуации с повышением зарплат молодым специалистам. Он подчеркнул, что реальные выплаты должны расти у работников, а не у директоров учреждений.

Что касается расследования дела о распределении квартир и земель пр застройке в Солнечном-2, то фигуранты, по словам депутат, ушли на карантин вместе со школьниками.

- Но вечно они там не могут сидеть, и необходимые опросы специалисты проведут, — уверен Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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