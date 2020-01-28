Радаев поручил обеспечить борьбу с эпидемией ОРВИ
Состоится внеочередное заседание комиссии Роспотребнадзора и Минздрава
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил обеспечить работу по профилактике ОРВИ.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, должно состояться внеочередное заседание комиссии с участием специалистов Роспотребнадзора, Минздрава, медицинских и транспортных организаций.
Поручение о координации межведомственного взаимодействия дано вице-губернатору — председателю правительства области Александру Стрелюхину и зампреду правительства области Сергею Наумову.
ИСТОЧНИК KP.RU