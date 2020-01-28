15 тыс. жителей Саратова высказали предложения о ремонте тротуаров
По проекту о ремонте тротуаров в Саратове в партию «Единая Россия» уже поступило 928 обращений.
Как сообщил секретарь реготделения, депутат Государственной думы Николай Панков, кроме того, на страницу сторонников председателя ГД Вячеслава Володина в Instagram пришло 1 827 подписей. Свое видение о ремонте тротуаров выразили около 15 тыс. человек.
- Мы будем действовать через потребности населения. Не надо класть асфальт там, где через месяц начнут прокладывать коммуникации и все сломают. Первостепенное внимание необходимо уделить подходам к объектам соцсферы, — подчеркнул депутат ГД.
Он заявил, что уже сегодня состоится обсуждение программы с общественными советами каждого района Саратова.
- Чем будет меньше влияние чиновников, тем будет лучше реализован проект. Люди — инициаторы строительства объектов, поэтому их родительские комитеты должны участвовать в обсуждениях, — уверен Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU