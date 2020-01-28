Полицейские не могут контролировать утечки данных саратовцев с зарубежных сайтов
Сегодня, 28 января, на пресс-конференции ГУ МВД по Саратовской области и Центробанка России на тему мошенничеств был представлен реальный разговор афериста и его жертвы.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», несмотря на то, что злоумышленник пытался выудить у мужчины данные, чтобы войти в личный кабинет банка, абонент смог выстоять и не попасться на уловки.
После выведения на чистую воду мошенник признался, что он не живет в России и с каждой отработанной суммы получает 10%. Таким грязным делом он зарабатывает около 800 долларов в месяц.
Также на конференции рассказали, что порой аферисты знают не только имя и номер жертвы, но и адрес его проживания и паспортные данные.
- Такие данные преступники могут приобрести на черном рынке или в специальный программах коих в интернете полно, — пояснил замначальника ГУ МВД Саратовской области Илья Земсков.
Он ответил и на вопрос нашего корреспондента о том, какие меры предпринимаются для борьбы с черными рынками, откуда утекают личные данные людей.
- В основном эти самые черные рынки — сайты. Не все из них находятся в России. В пределах страны мы можем контролировать этот вопрос, а за границей — нет, — рассказал полицейский.
Земсков также отметил, что среди граждан проводятся мероприятия по финансовой грамотности и защите от различных способов мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU