В Минстрое рассказали о работе нового директора «Саратовгражданпроекта»

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:11:22+03:00

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области официально подтвердили назначение нового руководителя ГУПП «Саратовгражданпроект».

- С 27 января 2020 года до окончания проведения конкурсных процедур на замещение должности директора ГУПП «Саратовгражданпроект» обязанности руководителя предприятия возложены на Дмитрия Алексеева, — сообщили «КП-Саратов» в Минстрое.

Ранее директором предприятия был Сергей Лазарев, но он уволился 25 декабря. После него обязанности исполнял Роман Акимов, но он также вскоре покинул пост.

Дмитрий Алексеев родился в Калининске 11 февраля 1978 года. Он окончил СГАУ, став инженером-электриком. После этого работал главным энергетиком ОАО «Калининский элеватор», с 2011 по 2018 годы трижды занимал пост главы Калининского района.

С июля 2018 года по январь 2020-го являлся министром — председателем комитета по управлению имуществом региона. С 27 января назначен и. о. директора ГУПП «Саратовгражданпроект».

ИСТОЧНИК KP.RU