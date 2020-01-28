Саратовцам рассказали, как защититься от телефонных мошенников

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:47:17+03:00

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Сегодня, 28 января, на площадке саратовской телекомпании прошла конференция о мошенничестве. Спикерами стали представители ГУ МВД и Отделения Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России.

- Мы повышаем финансовую грамотность населения, проводим мероприятия по защите клиентов. Социальная инженерия — это введение жертвы в заблуждение для того, чтобы пострадавший сам перевел средства. Порой для этого злоумышленникам хватает знать лишь ФИО, — рассказал начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России Владимир Гожанский.

Он дал рекомендации, как не попасться на удочку мошенников: не стоит переходить по подозрительным ссылкам, установить антивирус. Также не нужно поддаваться панике при звонках, когда вам говорят, что у вас списали средства, даже если номер похож на официальный банковский.

- Положите трубку и позвоните в реальное отделение, где консультант уточнит ваши операции, — отметил Гожанский.

Также на конференции рассказали, кто чаще всего ведется на уловки мошенников — это люди от 30 до 45 лет. А пенсионеры стали меньше верить аферистам.

- Всего за 2019 год по статьям за кражи и мошенничество в Саратовской области зафиксировано 1 тыс. преступленией. Большинство жертв — женщины, которых убеждают злоумышленники, — рассказал начальник управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Владимир Харольский.

Владимир ХарольскийФото: Марина Новопашина

Также потерпевшие отмечают, что «повелись» в основном из-за того, что «с ними очень уверенно говорили».

ИСТОЧНИК KP.RU