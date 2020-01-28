2020-01-28T12:50:22+03:00
Общество

Панков призвал приглашать в Саратовскую область иногородние фирмы с высокой зарплатой

Саратовские предприятия не способны обеспечивать работников достойным уровнем оплаты труда
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков провел пресс-конференцию.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он затронул, в частности, тему привлечения в регион иногородних предприятий.

Депутат уверен, что недопустима ситуация, когда одно из ведущих предприятий области платит сотрудникам минимальную зарплату, а сельхозработники получают меньше, чем в соседних регионах.

Также он считает, что если местные предприятия не платят нормальную зарплату, то следует привлекать фирмы из других областей. Это касается, в частности, строительных организаций.

- Вы не можете быстро строить, платить хорошую зарплату. Почему тогда это не должны делать другие? Не может и Минстрой так работать, когда они отказываются от объектов, переваливают на директоров школ ответственность. Надеюсь, Роман Бусаргин (зампред правительства Саратовской области — прим. ред) в этом разберется. Ничего плохого в том, если этим займутся иногородние специалисты, компании — строительством, дорожным строительством. Они берут за работу меньше, а своим специалистам платят больше, чем саратовские. Мы за то, чтобы наши строители работали здесь, за достойную зарплату и не выезжали в другие регионы, — заявил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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