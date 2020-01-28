2020-01-28T11:50:41+03:00
Общество

Панков о назначении Боковой: Рад, что наша землячка будет работать на таком ответственном посту

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил Людмилу Бокову с назначением заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

- С утра поздравил коллегу Людмилу Бокову. Наша землячка назначена замминистра Минкомсвязи РФ, это можно только приветствовать. Знаю ее давно, вместе работали и в Госдуме, и в области по решению проблем наших жителей. Считаю, она — пример того, как трудолюбие, активная жизненная позиция и постоянная работа над собой помогают раскрыть потенциал. Работая учителем в Балашове, победила в областном конкурсе как лучшая в своей профессии. По списку от партии прошла в Госдуму, потом в Совет Федерации. Все эти годы совершенствовалась, глубоко изучала законодательство, работала над решением актуальных проблем. Логично, что теперь она востребованный специалист в министерстве, связанном с вопросами высоких технологий.

Она в совершенстве освоила и новое направление по цифровизации экономики. И много работая в соцсетях, нашла применение в совершенствовании законодательства. Рад, что именно наша землячка будет работать на этом ответственном посту. Будем и дальше совместно работать на благо наших жителей, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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