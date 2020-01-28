Саратовец оставил Renault без присмотра и лишился имущества
В Кировском районе Саратова полиция раскрыла кражу из автомобиля.
- Заявление от 65-летнего мужчины поступило 25 декабря 2019 года. Он рассказал, что оставил Renault Sandero без присмотра у дома №112/114 по улице Чапаева. Из машины кто-то украл сумку с документами и 17,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили дело о краже и 27 января задержали 40-летнего мужчину. Он уже находится под подпиской о невыезде за похожее преступление и ранее был судим по аналогичным статьям.
Подозреваемый признался и в этом преступлении. Меру пресечения оставили ту же.
ИСТОЧНИК KP.RU