Саратовец оставил Renault без присмотра и лишился имущества

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:41:17+03:00

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В Кировском районе Саратова полиция раскрыла кражу из автомобиля.

- Заявление от 65-летнего мужчины поступило 25 декабря 2019 года. Он рассказал, что оставил Renault Sandero без присмотра у дома №112/114 по улице Чапаева. Из машины кто-то украл сумку с документами и 17,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело о краже и 27 января задержали 40-летнего мужчину. Он уже находится под подпиской о невыезде за похожее преступление и ранее был судим по аналогичным статьям.

Подозреваемый признался и в этом преступлении. Меру пресечения оставили ту же.

ИСТОЧНИК KP.RU