Энгельсский Дом офицеров будет сохранен в историческом виде.

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:02:43+03:00

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Дом офицеров в Энгельсе будет сохранен. Информация об этом появилась на странице сторонников спикера Госдумы Volodin.saratov в «Инстаграме».

Сейчас здание закрыто забором — здесь проводились дренажные работы, которые защитят фундамент от разрушения. Проведены исследовательские работы, обеспечена сохранность здания. Средства на это были найдены при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Найдены средства для того, чтобы сохранить Дом офицеров. Они используются для оборудования дренажа, чтобы защитить фундамент здания от весенних, дождевых вод. Нам правильно сохранить здание и оставить его тем, кто будет жить после нас, — подчеркнул спикер ГД.

Комиссия по охране объектов культурного наследия приняла решение включить здание в список выявленных памятников регионального значения. Однако специалисты отмечают, что здание имеет все признаки памятника федерального значения.

- Это важно не только для Саратовской области, но и для всей Российской Федерации. Поэтому мы будем просить федеральный орган охраны объектов культурного наследия о принятии решения в отношении данного здания и присвоении ему статуса федерального значения, — отметил начальник управления по охране объектов культурного наследия области Владимир Мухин.

ИСТОЧНИК KP.RU