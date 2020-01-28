28 Янв. 2020 2020-01-28T12:00:11+03:00

На карантин закрыты школы Саратова и трех районов

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В школах Саратовской области начата борьба с эпидемией ОРВИ и гриппа.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, противоэпидемические мероприятия проводятся также в учреждениях профессионального образования.

В школах, колледжах и техникумах организованы «утренние фильтры». У учащихся проверяют температуру, чтобы выявить признаки заболеваемости. Ведется мониторинг посещаемости.

В помещениях организована ежедневная влажная уборка, дезинфекция и проветривание. Кроме того, предписано соблюдать температурный режим.

- В случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более обучающихся обеспечивается приостановка учебного процесса. При первых признаках заболевания родители самостоятельно принимают решение оставить ребенка дома, но об этом решении необходимо сообщить в образовательную организацию, — сообщили в Минобразе.

Сейчас введен карантин во всех школах Саратова, а также Энгельсского, Базарно-Карабулакского, Александрово-Гайского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU