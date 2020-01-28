Для «Саратовской лыжни» перекроют движение в Ленинском районе
Ограничения вводятся 1 февраля
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На время проведения «Саратовской лыжни — 2020» будет ограничено движение автомобилей в Ленинском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, с 7 до 16 часов 1 февраля нельзя будет проехать по улице 5-я Дачная в сторону Салютной.
Кроме того, стоянка и остановка будет запрещена на улице Гвардейская, между Бережной и Олимпийской.
Исключение сделано для спецтранспорта и машин аварийных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU