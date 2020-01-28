В Солнечном рецидивист пытался обокрасть магазин с продуктами

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:10:14+03:00

Ранее мужчина был судим за кражи и другие преступления

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В Солнечном поселке Саратова полиция вчера, 27 января, поймала рецидивиста, подозреваемого в попытке краже из магазина.

- Той же ночью в отдел обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что кто-то в период с 01:00 до 01:13 разбил стекло торговой точки на улице Мамонтовой и пытался похитить продукты на почти 11,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция задержала 34-летнего безработного мужчину, ранее судимого за кражи, грабеж и организацию притона.

ИСТОЧНИК KP.RU