2020-01-28T11:27:04+03:00
Общество

Регоператор: Завышение тарифа на обращение с ТКО недопустимо

Екатерина Семенова
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Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО напоминает о недопустимости неправомерного завышения стоимости коммунальной услуги управляющими организациями. С января 2020 года услуга по обращению с ТКО стала дешевле на 5,4%. Стоимость услуги для жителей Саратова, Энгельса и Балакова составляет 3,55 рубля с кв. м в многоквартирных домах.

Регоператор просит обратить внимание на применяемый вашей управляющей организацией тариф в платежных документах за январь. В случае указания тарифа в размере 3,75 рубля с кв. м в платежке за январь необходимо обратиться в УК за перерасчетом или с жалобой в Госжилинспекцию.

- В рамках долгосрочного тарифного регулирования происходит плановое снижение стоимости услуги по обращению с ТКО в зоне деятельности 1. С января 2019 года уже был снижен тариф на обращение с ТКО на 4%. Теперь снижение составило еще 5,4%. В прошлом году надзорными органами было выявлено множество случаев завышения тарифов на нашу услугу, были случаи дисквалификации руководителей управляющих организаций по итогам проверок. Просим жителей внимательно изучать платежные документы и обращаться в надзорные органы в случае подобных нарушений, — заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Напомним, что с 1 января 2020 года по зоне деятельности 1 Регоператора произошло уменьшение тарифа с 562,62 до 532,03 рубля за кубометр. В основе снижения платы и тарифного регулирования заложены экономическая эффективность работы системы концессионных мусороперерабатывающих предприятий, построенных АО «Управление отходами» в Саратовской области. Также снижение тарифа обусловлено освобождением от НДС региональных операторов по ряду затрат, включенных в тариф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Регоператор: Завышение тарифа на обращение с ТКО недопустимо